Первая жена Константина Меладзе опровергла его разрыв с Верой Брежневой

Яна Сумм также заявила, что продюсер не перевозил ее и детей в Италию поближе к своему нынешнему месту жительства.

Бывшая жена Константин Меладзе Яна Сумм прервала молчание и решила опровергнуть слухи, которые в последнее время множатся вокруг ее имени.

Она заявила, что у Меладзе с Брежневой все хорошо, а она давно не в Италии. " Там у Кости гостила младшая дочь, я приезжала, чтобы забрать Лиечку. Виделись мы с ним буквально 15 минут, в аэропорту. Я не лезу в чужую личную жизнь, не знаю, как все у них было раньше и как стало сейчас. Но, по моим наблюдениям, у них все в порядке", - рассказала Яна.

Вера Брежнева предпочитает слухи не комментировать, но делится с подписчиками лирическими сообщениями. В частности, накануне певица написала, что любовь спасет мир.

Как напоминает СтарХит, около полугода назад Вера уехала из России в Италию, где у нее в курортном городе Форте-деи-Марми есть элитная недвижимость. Периодически исполнительница приезжала в Польшу, где работала в качестве волонтера.

Вернется ли она на сцену и если да, то когда, - неизвестно. Ранее журналист и политолог Михаил Шахназаров нелестно отзывался о певице.

В частности, он заявил: "Одно время у нас стали появляться украинские певцы, просто везде. Вот Лобода — ну какая же она певица? А Вера Брежнева? Я видел, как Вера поет без фонограммы. Как говорится, обнять и заплакать".