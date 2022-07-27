Первая жена Константина Меладзе опровергла его разрыв с Верой Брежневой
Яна Сумм также заявила, что продюсер не перевозил ее и детей в Италию поближе к своему нынешнему месту жительства.
Бывшая жена Константин Меладзе Яна Сумм прервала молчание и решила опровергнуть слухи, которые в последнее время множатся вокруг ее имени.
Она заявила, что у Меладзе с Брежневой все хорошо, а она давно не в Италии. " Там у Кости гостила младшая дочь, я приезжала, чтобы забрать Лиечку. Виделись мы с ним буквально 15 минут, в аэропорту. Я не лезу в чужую личную жизнь, не знаю, как все у них было раньше и как стало сейчас. Но, по моим наблюдениям, у них все в порядке", - рассказала Яна.
Вера Брежнева предпочитает слухи не комментировать, но делится с подписчиками лирическими сообщениями. В частности, накануне певица написала, что любовь спасет мир.
Как напоминает СтарХит, около полугода назад Вера уехала из России в Италию, где у нее в курортном городе Форте-деи-Марми есть элитная недвижимость. Периодически исполнительница приезжала в Польшу, где работала в качестве волонтера.
Вернется ли она на сцену и если да, то когда, - неизвестно. Ранее журналист и политолог Михаил Шахназаров нелестно отзывался о певице.
В частности, он заявил: "Одно время у нас стали появляться украинские певцы, просто везде. Вот Лобода — ну какая же она певица? А Вера Брежнева? Я видел, как Вера поет без фонограммы. Как говорится, обнять и заплакать".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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