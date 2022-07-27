Захарова назвала Эстонию репрессивным государством после запрета «Руки вверх»
Пресс-секретарь МИД России Захарова обвинила Эстонию в репрессиях после запрета выступлений группы «Руки вверх».
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала запрет МИД Эстонии на въезд членам группы «Руки вверх» сроком на пять лет.
Захарова сказала, что стоит задать вопрос «Что не так с Эстонией?».
Она считает, что, если страна гордится запретом выступать иностранной группе, то с ней что-то изъян.
Захарова утверждает, что Эстония забыла о провозглашении демократии своей национальной идеей, ради которой Эстония покинула состав СССР.
По словам российской чиновницы, теперь прибалтийское государство само стало репрессивным, начало запрещать, блокировать и вымарывать.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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