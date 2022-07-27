Reuters: подавление прав талибов ‘душит’ женщин

В среду в докладе по защите прав человека Amnesty, рассмотрели вопрос о том, как жизни афганских женщин и девочек разрушаются в результате “удушающих” репрессий со стороны талибов с тех пор, как они пришли к власти почти год назад.

После того, как они захватили столицу, Кабул, в августе 2021 года и свергли поддерживаемое международным сообществом правительство, талибы представили себя умеренными с момента своего первого прихода к власти в 1990-х годах. Первоначально официальные лица движения "Талибан" говорили о том, чтобы позволить женщинам продолжать работать, а девочкам - продолжать свое образование.

Вместо этого они сформировали полностью мужское правительство, состоящее из ветеранов их жесткого правления, которое запретило девочкам посещать школу с седьмого класса, ввело полностью закрывающую одежду, оставляющую видимыми только глаза, и ограничило доступ женщин к работе.

Талибы также ослабили защиту тех, кто сталкивается с домашним насилием, задерживали женщин и девочек за незначительные нарушения и способствовали росту числа детских браков. В докладе также задокументированы пытки и жестокое обращение с женщинами, арестованными талибами за протест против ограничений.

В докладе говорится, что число детских, ранних и принудительных браков в Афганистане растет в условиях правления талибов.

Движение "Талибан" захватило Кабул, когда силы США и НАТО выводились из Афганистана, положив конец почти 20-летней войне против повстанцев движения "Талибан". Мир отказался признать правление талибов, требуя от них соблюдения прав человека и проявления терпимости к другим группам. США и их союзники сократили миллиарды средств на цели развития, которые удерживали правительство на плаву, а также заморозили миллиарды афганских национальных активов.

Это привело к тому, что и без того разрушенная экономика оказалась в свободном падении, резко увеличив бедность и создав один из худших гуманитарных кризисов в мире. Миллионы людей, изо всех сил пытающихся прокормить свои семьи, выживают благодаря масштабным усилиям ООН по оказанию чрезвычайной помощи.