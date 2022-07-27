Ландшафтные дизайнеры рассказали, как размножить хвойные деревья черенкованием

Вторая половина августа для этого самое подходящее время, а с задачей способен справиться даже новичок.

Если на календаре конец лета, значит, - пришло время приступить к размножению туй, кипарисов, можжевельника, елей.

Для этого нужно нарезать черенки с полуодресневевших побегов, которые выросли в этом году. Длина побегов должна быть в пределах 10-15 см -"с пяткой". 

Укоренять в парнике в смеси торфа и песка (1:1), под углом в 45 градусов и на глубину 2 см.

О том, что укоренение прошло удачно, через некоторое время "расскажут" новые побеги на веточках.

Спустя две недели после этого черенки нужно рассадить в отдельные емкости для доращивания. А через год-два - можно высаживать их на постоянное место на участке. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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