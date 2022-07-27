Боррель пожаловался, что менее популярен в западных СМИ, чем Лавров

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западных СМИ, чем глава МИД РФ Сергей Лавров.

Верховный представитель Евросоюза по безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель 27 июля высказался по поводу поездки Лаврова в Африку.

Дипломат заявил, будто целью Лаврова является убедить африканцев, что виной кризису являются европейские санкции.

Он сказал, что западная пресса подхватывает это и начинает повторять.

В то же время, когда он едет в Африку, чтобы сказать обратное, жалуется Боррель, это никто не подхватывает.

Глава дипломатии ЕС считает, что заявления России о вреде санкций Запада являются ложью.

По его мнению, в европейских СМИ наблюдается негативная тенденция слушать врага.