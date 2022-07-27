МИД России: Выход судов с украинским зерном могут начать в ближайшее время
Министерство иностранных дел России сообщило о скором вывозе украинского зерна из морских портов в Черном море.
Российское внешнеполитическое ведомство 27 июля сообщило, что первые суда, груженные украинским зерном, уже скоро начнут вывозить продовольствие.
В своем заявлении представители МИД ссылаются на турецких коллег.
Ранее ООН, Турция, Украина подписали соглашение о частичном разминировании украинских портов с целью вывести зерно по морю.
Вскоре после этого Россия нанесла ракетный удар по одесскому порту.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия якобы уничтожила украинский военный корабль ракетой калибр.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
Садальский рассказал об элитной недвижимости Гузеевой и Удовиченко за границей
Известный российский актёр и блогер Станислав Садальский рассказал россиянам о наличии у ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой и актрисы Ларисы Удовиченко элитной недвижимости за рубежом.Подробнее...
-
Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям
По итогам двух новых исследований получено подтверждение теории, что пандемия коронавируса возникла на рынке в Ухане, где продавались живые животные, а не в научных лабораториях.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Песков: в России могут начать производство турецких БПЛА Bayraktar
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок