МИД России: Выход судов с украинским зерном могут начать в ближайшее время

Министерство иностранных дел России сообщило о скором вывозе украинского зерна из морских портов в Черном море.

Российское внешнеполитическое ведомство 27 июля сообщило, что первые суда, груженные украинским зерном, уже скоро начнут вывозить продовольствие.

В своем заявлении представители МИД ссылаются на турецких коллег.

Ранее ООН, Турция, Украина подписали соглашение о частичном разминировании украинских портов с целью вывести зерно по морю.

Вскоре после этого Россия нанесла ракетный удар по одесскому порту.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия якобы уничтожила украинский военный корабль ракетой калибр.