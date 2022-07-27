Песков: в России могут начать производство турецких БПЛА Bayraktar

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков частично подтвердил информацию о том, что в России могут начать производить турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

По словам Пескова, военно-техническое сотрудничество между Россией и Турцией постоянно на повестке дня и развивается быстрыми темпами. Обсуждается также начало производство в России ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Песков отметил, что данный вопрос обсуждается на самом высоком уровне — на повестке дня у президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом нет никаких точных данных о сроках начале производство Bayraktar в России, однако актуальность темы достаточно высокая.

Представитель Кремля также высказался о вооружении российской армии. По его словам, ВС РФ достаточно обеспечены российским вооружением внутреннего производства. Он напомнил, что по некоторым параметрам, оно опережает американское и европейское.

Скорее всего речь шла о гиперзвуковых ракетах, которые активно использует российская сторона. В тоже время ранее сообщалось, что США проверил три успешных испытания собственного гиперзвукового оружия.