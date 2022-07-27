Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям

По итогам двух новых исследований получено подтверждение теории, что пандемия коронавируса возникла на рынке в Ухане, где продавались живые животные, а не в научных лабораториях.

Согласно результатам исследования, опубликованным в онлайн-журнале Science, оптовый рынок морепродуктов Хуанань, вероятно, был ранним эпицентром бедствия. Ученые выяснили, что коронавирус, вероятно, попадал от животных к людям дважды.

Профессор кафедры иммунологии и микробиологии Scripps Research, соавтор исследования Кристина Андерсен говорит, что все данные указывают на рынок в центре Уханя.

Исследователи обнаружили, что две линии — A и B — ознаменовали начало пандемии в Ухане. Соавтор исследования Джоэл Вертхайм, эксперт по эволюции вирусов из Калифорнийского университета в Сан-Диего, отметил, что линия А генетически больше похожа на коронавирусы летучих мышей, но линия В, по-видимому, начала распространяться среди людей раньше, особенно на рынке.

Вертхайм признает, что это выглядит так, будто бы событие, происходящее раз в поколение, произошло дважды подряд.

По его словам, были определенные условия — такие как люди и животные в непосредственной близости и вирус, который может передаваться от животных к людям и от человека к человеку.

Многие ученые считают, что вирус перешел от летучих мышей к людям либо напрямую, либо через другое животное.

Но в июне Всемирная организация здравоохранения рекомендовала провести более глубокое расследование того, могла ли стать причиной авария в лаборатории.