Огородники рассказали, как понять чем болеют баклажаны

Баклажан – относится к семейству пасленовых, овощная культура любит тепло, не терпит скачков температуры и повышенного уровня влаги.

Баклажаны теплолюбивы, поэтому при их выращивании в умеренном климате часто возникают проблемы. При нарушении агротехники и при плохих условиях произрастания, культура не только плохо растет, но и начинает болеть.

Распространенные болезни – признаки:

Причина любых болезней баклажана — нарушение агротехнических правил культивирования растения. Зная признаки и симптомы распространенных заболеваний, можно своевременно их определить и начать лечение.

Антракноз:

При антракнозе, спровоцированном грибком Collefofrechum melongenae Lob на листве можно видеть бурые пятна круглой или овальной формы, с размытой каемкой. На самих баклажанах серые, бурые глубокие пятна, со временем поражающие плод целиком.

Главные симптомы антракноза — мякоть трескается, на ней серый налет — грибковые споры.

При антракнозе, спровоцированном грибком Collefofrechum phomoides (Sacc.) Chest на овощах можно наблюдать глубокие пятна до 10-12 мм в диаметре. Они бугристые, на поверхности темно-бурые переплетенные грибковые нити.

Заражается баклажан из-за остатков растений, сорной травы, инфицированного грунта, где зимуют грибковые мицелии. Развивается болезнь в течение всего периода вегетации.

Черная пятнистость:

Заболевание провоцирует высокий уровень влаги при температуре воздуха +27-30 градусов С, из-за нарушения воздухообмена грядок. Признаки болезни поражают всю надземную зелень — листву, стеблевую часть, завязь, сами баклажаны.

Болезнь проявляется маленькими черными пятнышками с желтой каемкой. Пятна на листве круглые, на стеблевой части и черешках — продолговатой формы.

Заболевшие баклажаны изначально покрываются черными микроточками, которые со временем разрастаются до больших поражений 60-80 мм, они похожи на язвенные пятна. На старте вегетационного периода при поражении посадки обычно погибают, на стадии завязи и образования плодов.

Спасти растение можно, но плодоношение пострадает, урожай будет скудным, плоды не спелые.

Табачная мозаика:

Вирус табачной мозаики очень часто поражает растение, может сгубить до 15-18% урожая. Он хорошо переносит засуху, может сохраняться в почве среди остатков растений до нескольких лет.

Определить заболевание можно по яркой мозаике на листве растения, светлым и темно-зеленым пятнышкам вдоль листовых прожилок. Со временем развивается некроз. Листва становится светлой — желтеет, покрывается морщинками, а жилы отмирают.

Были зафиксированы случаи, когда вирусное поражение распространяется только над подземную часть растения, и в такой ситуации заболевание протекает скрыто, огородник долго не замечает признаки болезни. Баклажаны при поражении данным заболеванием теряют нормальную форму: плоды не созревают, они мелкие, часто кривые, некрасивые.

Белая гниль:

Проявляется отдельными очагами, можно заметить беловатый налет на стеблевой части растения, а также формирование жестких образований в тканях — склероций. Со временем очаги становятся мягкими, это негативно сказывается на поступлении полезных элементов от корневища к зелени и плодам.

Из-за этого, часто провоцируется увядание молодых растений. Обычно белая гниль поражает саженцы в период высадки на огород или в парник в результате механического повреждения.

Главным признаком развития заболевания является появление белесого грибкового налета, размягчение инфицированных мест, которые со временем становятся водянистыми.

Своевременное определение болезни баклажанов поможет сохранить урожай. Но как известно, лучше предупредить, чем лечить, поэтому профилактика – лучшее решение.