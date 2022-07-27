Ученые нашли объяснение таинственным вспышкам из других галактик

Астрономы обсерватории Маунакеа на Гавайях вероятно установили настоящую причину мощных вспышек радиации, которые наблюдаться в небе.

Ученые считают, что эти вспышки не появляются из ниоткуда. Они возникают в галактиках, которые раньше были слишком далеки, чтобы их можно было обнаружить.

Вспышки получили название «гамма-всплески» и оказались самыми яркими на данный момент явлениями в небе.

Всего за мгновение массивные взрывы высвобождают больше энергии, чем Солнце за 10 млрд лет. На земле гамма-лучи образуются при ядерных взрывах.

Астрономы считают, что эти интенсивные выбросы гамма-лучей, а также рентгеновских лучей и других длин волн света возникают в результате коллапса массивных звезд в черные дыры и столкновений чрезвычайно плотных нейтронных звезд.

Многие гамма-всплески были прослежены до далеких галактик, но другие, по-видимому, возникли, в пустом небе. По словам астронома из Университета Мэриленда/Университета Джорджа Вашингтона Брендана О'Коннора, последние являются настоящей загадкой.

С помощью телескопа Gemini ученым удалось выяснить, что гамма-всплеск, который появляется со стороны созвездия Козерога с Земли, возник в галактике на расстоянии 9 миллиардов световых лет, которая была слишком слабой, чтобы ее можно было увидеть.

Данное открытие — это больше, чем просто решение давней загадки. Оно может повлиять на то, как ученые понимают эволюцию Вселенной.

Столкновения нейтронных звезд — это типы интенсивных ядерных печей, необходимых для создания самых тяжелых элементов во Вселенной, включая золото и плутоний.