Представитель кабинета министров ФРГ Критиане Хофман заявила, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не обсуждал с правительством России свою поездку в Москву.

Хофман подчеркнула, что поездка бывшего немецкого канцлера в российскую столицу его личная инициатива. Он имеет право свободно передвигаться и находиться в любой стране мира, так как давно не занимается политикой в Германии.

Она также отметила, что Герхард Шредер не обсуждал свой визит в Москву с российским правительством. Все предположения по этому поводу являются ложными. Правительство ФРГ об этом ничего не знает.

Ранее супруга экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ён Шредер-Ким заявила, что немецкий политик полетел в Москву ради переговоров по энергетической политике с вашим руководством России. Она также опровергла информацию о том, что ее муж проводит в Москве отпуск.

Сам Герхард Шредер заявил, что полетел в Москву, чтобы отдохнуть. Ни о каких энергетических или политических делах речи не идет. Он добавил, что российская столица «прекрасный город, в который хочется возвращаться», что он периодически и делает по возможности.