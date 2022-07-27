Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, но есть нюансы
Представители Консервативной партии поддерживают Бориса Джонсона как кандидата на пост генерального секретаря НАТО, когда эта должность освободится.
Сейчас руководителем Североатлантического альянса является Йенс Столтенберг. Ожидается, что он уйдет в отставку в сентябре следующего года.
Борис Джонсон официально уйдет с поста премьер-министра Великобритании 6 сентября этого года. Ему также придется отказаться от статуса депутата, чтобы занять руководящий пост в НАТО.
Британский кандидат уже давно рассматривался на эту роль из-за недоверия США к любым деятелям Европейского Союза.
Великобритании также доверяют страны Балтии, и лично г-н Джонсон получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против.
Член парламента Ричард Дракс, старший консервативный член специального комитета по обороне, сказал, что любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Он также заявил о готовности поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.
Тем не менее, высшее руководство выразило беспокойство: лорд Даннатт, бывший глава британской армии, заявил, что не может поддержать Джонсона из-за его характера. Он назвал премьера «позором нации».
Высокопоставленный представитель Министерства обороны также выразил сомнения, учитывая вероятность того, что президент Франции Эммануэль Макрон наложит на него вето.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Звезда баскетбола Бритни Гринер заявила в суде, что не собиралась ввозить наркотики в Россию
The Telegraph: Борис Джонсон станет следующим генсеком НАТО
Огородники рассказали, как определить, что помидоры пора подкармливать
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза