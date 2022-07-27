Представители Консервативной партии поддерживают Бориса Джонсона как кандидата на пост генерального секретаря НАТО, когда эта должность освободится.

Сейчас руководителем Североатлантического альянса является Йенс Столтенберг. Ожидается, что он уйдет в отставку в сентябре следующего года.

Борис Джонсон официально уйдет с поста премьер-министра Великобритании 6 сентября этого года. Ему также придется отказаться от статуса депутата, чтобы занять руководящий пост в НАТО.

Британский кандидат уже давно рассматривался на эту роль из-за недоверия США к любым деятелям Европейского Союза.

Великобритании также доверяют страны Балтии, и лично г-н Джонсон получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против.

Член парламента Ричард Дракс, старший консервативный член специального комитета по обороне, сказал, что любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Он также заявил о готовности поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.

Тем не менее, высшее руководство выразило беспокойство: лорд Даннатт, бывший глава британской армии, заявил, что не может поддержать Джонсона из-за его характера. Он назвал премьера «позором нации».

Высокопоставленный представитель Министерства обороны также выразил сомнения, учитывая вероятность того, что президент Франции Эммануэль Макрон наложит на него вето.