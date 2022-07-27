Огородники рассказали, какие растения способны бороться с улитками на грядках
Существует несколько способов уничтожения улиток и слизней, если эти моллюски досаждают садоводам: например, с ними можно бороться при помощи искусственных удобрений или несильного тока.
Растения с запахом:
Ароматы эфирных масел, которые выделяют некоторые сорта растений, приятны для людей, но отвратительны для моллюсков-вредителей.
В их числе деревья и цветы, использующиеся как приправы:
розмарин;
тимьян;
петрушка;
лавр;
базилик;
особый (с красными листьями) сорт салата.
Эффект принесут и нашедшие применение в декоре или косметической промышленности (хороший пример – лаванда). Предположительно, их ароматические масла горьки для улиток и слизней, поэтому у моллюсков пропадает желание поедать их.
Хорошо справиться с улитками и слизняками получится, если поместить в саду растения, вырабатывающие токсичные вещества:
молочай,
петуния, картофель и табак,
лютик,
ландыш и родственные ему растения.
Эти культуры помогают в борьбе лучше всего, потому что опасные соединения, вызывающие отравление или гибель брюхоногих фитовредителей, содержатся во всех частях их представителей.
Лекарственные, декоративные и пищевые растения:
Многие садоводы отмечают, что брюхоногие моллюски-вредители избегают растений, обладающих целебными свойствами и годящиеся в пищу. Например, не страдающими от них съедобными культурами считаются спаржа и сельдерей, а лечебными – эхинацея, календула и зверобой.
Вероятно, вырабатываемые ими и целительные для людей вещества губительны для слизняков и улиток или вызывают их отравление.
Кроме того, этих скользких пожирателей не боятся культуры, призванные украшать садовые участки, огороды и дома. В их числе бегония и фиалка (правда, это относится не ко всем, а только к некоторым сортам последней).
В заключение добавим, что наиболее пригодными для борьбы с ползучими вредителями являются пахучие, декоративные, отравляющие и съедобные растения, которые травят улиток и слизней или просто неприятны на вкус для них.
Опубликовано: Ангелина Крент
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