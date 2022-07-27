Огородники рассказали, какие растения способны бороться с улитками на грядках

Существует несколько способов уничтожения улиток и слизней, если эти моллюски досаждают садоводам: например, с ними можно бороться при помощи искусственных удобрений или несильного тока.

Растения с запахом:

Ароматы эфирных масел, которые выделяют некоторые сорта растений, приятны для людей, но отвратительны для моллюсков-вредителей.

В их числе деревья и цветы, использующиеся как приправы:

розмарин;

тимьян;

петрушка;

лавр;

базилик;

особый (с красными листьями) сорт салата.

Эффект принесут и нашедшие применение в декоре или косметической промышленности (хороший пример – лаванда). Предположительно, их ароматические масла горьки для улиток и слизней, поэтому у моллюсков пропадает желание поедать их.

Хорошо справиться с улитками и слизняками получится, если поместить в саду растения, вырабатывающие токсичные вещества:

молочай,

петуния, картофель и табак,

лютик,

ландыш и родственные ему растения.

Эти культуры помогают в борьбе лучше всего, потому что опасные соединения, вызывающие отравление или гибель брюхоногих фитовредителей, содержатся во всех частях их представителей.

Лекарственные, декоративные и пищевые растения:

Многие садоводы отмечают, что брюхоногие моллюски-вредители избегают растений, обладающих целебными свойствами и годящиеся в пищу. Например, не страдающими от них съедобными культурами считаются спаржа и сельдерей, а лечебными – эхинацея, календула и зверобой.

Вероятно, вырабатываемые ими и целительные для людей вещества губительны для слизняков и улиток или вызывают их отравление.

Кроме того, этих скользких пожирателей не боятся культуры, призванные украшать садовые участки, огороды и дома. В их числе бегония и фиалка (правда, это относится не ко всем, а только к некоторым сортам последней).

В заключение добавим, что наиболее пригодными для борьбы с ползучими вредителями являются пахучие, декоративные, отравляющие и съедобные растения, которые травят улиток и слизней или просто неприятны на вкус для них.