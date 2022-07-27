МИД: последствия применения ВСУ РСЗО HIMARS по территории РФ будут серьёзными

МИД России предупредил о последствиях применения украинской армии РСЗО HIMARS по российским территориям.

Пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщает, что особенности конструкции поставляемых из США в Украину дальнобойных орудий позволяют технически атаковать российские территории со стороны ВСУ.

В МИД РФ подчёркивают, что в случае, если армия Украины применит реактивные системы залпового огня HIMARS по территории России, то последствия будут более чем серьёзными.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 