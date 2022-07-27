Макрон назвал Россию «одной из последних колониальных империалистических держав»

Макрон сравнил СВО на Донбассе с войнами XIX века, с «территориальной войной, которая, как мы думали, исчезла с европейской земли».

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 27 июля, обвинил Россию из Бенина в том, что она является «одной из последних имперских колониальных держав» после начала «территориальной войны» в Украине.

«Россия начала наступление на Украину, это территориальная война, которая, как мы думали, исчезла с европейской земли, это война начала 20-го, даже 19-го века, я говорю о континенте (Африке, прим. ), которые пострадали от колониального империализма. Россия — одна из последних колониальных империалистических держав, решившая вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить там свои интересы», — заявил президент во время пресс-конференции со своим бенинским коллегой Патрисом Талоном.