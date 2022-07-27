«Газпром»: Siemens отказался ремонтировать турбины «Северного потока»

Пресс-служба компании "Газпром" сообщает, что фирма Siemens не хочет вести работы по ремонту турбин для "Северного потока".

Заместитель председателя правления компании "Газпром" Виталий Маркелов появился в эфире телеканала "Россия-24", где сообщил, что канадская компания Siemens отказывается вести ремонтные работы с турбинами российского газопровода "Северный поток".

Маркелов напомнил, что падение уровня прокачки газа из России в Европу произошло на фоне введения Западом антироссийских санкций, ввиду чего поставки газовых комплектующих в РФ упали.