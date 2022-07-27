«Газпром»: Siemens отказался ремонтировать турбины «Северного потока»
Пресс-служба компании "Газпром" сообщает, что фирма Siemens не хочет вести работы по ремонту турбин для "Северного потока".
Заместитель председателя правления компании "Газпром" Виталий Маркелов появился в эфире телеканала "Россия-24", где сообщил, что канадская компания Siemens отказывается вести ремонтные работы с турбинами российского газопровода "Северный поток".
Маркелов напомнил, что падение уровня прокачки газа из России в Европу произошло на фоне введения Западом антироссийских санкций, ввиду чего поставки газовых комплектующих в РФ упали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
В США планируют строить ядерный реактор нового поколения и могут привлечь подрядчика подводных лодок
Военный подрядчик BWX Technologies Inc., поставлявший компоненты для первых атомных подводных лодок, будет использовать свой военный опыт, чтобы претендовать на участие в строительстве ядерных реакторов следующего поколения.Подробнее...
-
-
Huawei запускает обновленную операционную систему и новую платформу для заказа такси
Компания Huawei Technologies Co выпустила обновленную версию собственной операционной системы. Китайский телекоммуникационный гигант продвигает свою замену Android на фоне продолжающихся санкций США.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава ДНР Пушилин прибыл в Беларусь для посещения Брестской крепости
Глава СНБО Украины допустил уничтожение военных объектов на территории РФ
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров
Дачники рассказали, с какими насекомыми в саду не стоит бороться
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза