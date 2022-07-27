Выдающиеся факты и интересные события, которые случились 27 июля

В этот день появился первый гамбургер, было создано лекарство от сахарного диабета, а верующие отдают дань памяти преподобному Стефану Махрищскому.

27 июля в 1900 году был продан первый в мире гамбургер. Случилось это с легкой руки Луи Лессинга, американского кулинара, в городе Нью-Хейвен. Он придумал новое лакомство, у которого и по сей день много поклонников по всему миру.

Лессинг взял обычный немецкий бифштекс и укрыл его двумя круглыми булочками с обеих сторон, также внутрь он положил листок салата и добавил немного соуса. Всеобщую известность гамбургеры обрели в 1904 г на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Так новый продукт превратился в гастрономический символ Нового Света.

В 1930-х годах Уолтер Андерсон из Канзаса стал основателем первых закусочных White Castle Hamburger, где гамбургеры продавали как основное блюдо.

27 июля 1921 года Фредерик Бантинг сделал сообщение о получении нового препарата "айлетина", именно так изначально назывался инсулин. Над открытием он работал в отдельной университетской лаборатории вместе с ассистентом, для опыта ученому выделили 10 собак.

23 января следующего года первый раз препарат был опробован на человеке, опасных побочных реакций не наблюдалось. У пациента был сахарный диабет, после введения лекарства врачи отметили явные улучшения состояния больного.

27 июля верующие отмечают День памяти Стефана Махрищского, который был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. Стефан основал обитель в честь Святой Троицы по благословению святителя Алексия.

В 1550 г нетленные мощи преподобного Стефана прославились чудотворными силами. Так в 1557 г после молитвы к Стефану хлеб чудесным образом приумножился на 2000 богомольцев.