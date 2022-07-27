Агрономы рассказали, как и зачем завязывать листья чеснока

У чеснока одновременно растут листья и формируется луковица. В середине лета питательные вещества в основном поступают под землю. Но процесс идет медленно.

Завязывая перо чеснока в узел, можно ускорить его. Любое воздействие на листья становится стрессом для растения, и надземная часть быстрее сохнет.

В результате головки чеснока с завязанными листьями получаются более крупными, сочными и лучше хранятся.

Завязывать листья можно через несколько недель после удаления стрелки, за неделю до сбора урожая. Можно оставить несколько стрелок, чтобы точно определить время уборки чеснока.

Узел завязывают из верхних листьев растения. Их не нужно чрезмерно затягивать и переламывать. Если листья слишком длинные, можно сделать два узла.

Стоит учитывать, что листья у чеснока достаточно остры. Чтобы не поранить руки, лучше проводить такие работы в садовых перчатках.

Если чеснок выращивается на семена, из воздушных луковиц, его листья завязывать не нужно. Для этих целее на грядке оставляют несколько самых крупных растений вместе со стрелками.

Полив прекращают примерно за 3 недели до уборки чеснока. Мульчу в это время убирают, можно также отгрести землю от головок.