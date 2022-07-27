Блинкен и Лавров проведут переговоры об арестованных в РФ гражданах США

Энтони Блинкен анонсировал переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые пройдут на днях.

Поздно вечером 27 июля государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что на днях намерен поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным СМИ, это будет первый разговор Лаврова и Блинкена с начала спецоперации в Украине.

Также Энтони Блинкен признался, что предметом переговоров с Сергеем Лавровым будет судьба арестованных на территории России американских граждан.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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