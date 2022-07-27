Минобороны РФ: ВСУ создали штаб теробороны в детской больнице в Сумах
Министерство обороны России сообщает, что украинские войска создали штаб территориальной обороны на территории детской больницы в Сумах.
Генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев провёл вечерний брифинг Министерства обороны России, сообщив, что украинские солдаты оборудовали штаб теробороны в городе Сумы, заняв помещение детской клинической больницы.
По словам Мизинцева, армия Украины использует здание детской больницы как плацдарм для размещения войск и боеприпасов, невзирая на то, что учреждение здравоохранения находится в жилом районе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Минобороны РФ: ВСУ создали штаб теробороны в детской больнице в Сумах
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