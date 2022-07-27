Минобороны РФ: ВСУ создали штаб теробороны в детской больнице в Сумах

Министерство обороны России сообщает, что украинские войска создали штаб территориальной обороны на территории детской больницы в Сумах.

Генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев провёл вечерний брифинг Министерства обороны России, сообщив, что украинские солдаты оборудовали штаб теробороны в городе Сумы, заняв помещение детской клинической больницы.

По словам Мизинцева, армия Украины использует здание детской больницы как плацдарм для размещения войск и боеприпасов, невзирая на то, что учреждение здравоохранения находится в жилом районе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 