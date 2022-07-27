Минобороны России: нацбатальон ВСУ «Кракен» захватил больницу в Харькове

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что украинский нацбатальон "Кракен" занял здание больницы в Харькове.

В среду вечером Министерство обороны России сообщило, что войска украинского националистического батальона "Кракен" захватили здание городской клинической больницы в Харькове, оборудовав там собственный штаб. При этом солдаты "Кракена" не эвакуировали мирных жителей из близлежащих домов.

По мнению представителей Минобороны РФ, такое поведение украинских военных создаёт подлинную угрозу для жизни обычных граждан Украины.