Агрономы рассказали, что посадить на грядки после сбора урожая лука
Ближе к концу июля садоводы обычно собирают урожай лука. После него на грядки можно высадить другие растения и получить второй урожай.
Сажать растения в июле значительно проще, чем весной. Земля хорошо прогрета и практически готова к посадкам, поэтому растения быстро всходят. Нет риска заморозков, температура стабильная.
После уборки лука почву нужно хорошо прорыхлить. Это позволяет одновременно насытить ее воздухом и избавиться от сорняков.
Хорошим вариантом для посадки на такие грядки будет клубника. После лука в земле не остается бактерий, опасных для этой культуры, зато питательных веществ достаточно много.
Луковицы выделяют фитонциды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы. Вредных насекомых после лука тоже обычно нет.
Можно посадить и различную зелень. Это может быть салат, если грядка находится в притененном месте. Урожай будет примерно через месяц.
Еще быстрее вырастает шпинат, ему потребуется всего 3 недели. Укроп тоже не заставит себя ждать, им можно будет полакомиться в августе, а также использовать для консервации.
Кинза всходит в короткие сроки, особенно если предварительно замочить семена. Можно посадить на место лука редьку, чтобы осенью получить витаминный корнеплод.
Опубликовано: Светлана Репина
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