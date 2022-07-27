Агрономы рассказали, что посадить на грядки после сбора урожая лука

Ближе к концу июля садоводы обычно собирают урожай лука. После него на грядки можно высадить другие растения и получить второй урожай.

Сажать растения в июле значительно проще, чем весной. Земля хорошо прогрета и практически готова к посадкам, поэтому растения быстро всходят. Нет риска заморозков, температура стабильная.

После уборки лука почву нужно хорошо прорыхлить. Это позволяет одновременно насытить ее воздухом и избавиться от сорняков.

Хорошим вариантом для посадки на такие грядки будет клубника. После лука в земле не остается бактерий, опасных для этой культуры, зато питательных веществ достаточно много.

Луковицы выделяют фитонциды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы. Вредных насекомых после лука тоже обычно нет.

Можно посадить и различную зелень. Это может быть салат, если грядка находится в притененном месте. Урожай будет примерно через месяц.

Еще быстрее вырастает шпинат, ему потребуется всего 3 недели. Укроп тоже не заставит себя ждать, им можно будет полакомиться в августе, а также использовать для консервации.

Кинза всходит в короткие сроки, особенно если предварительно замочить семена. Можно посадить на место лука редьку, чтобы осенью получить витаминный корнеплод.