Южная Корея заключила рекордный контракт на поставку оружия в Польшу

Правительство Южной Кореи подписало договор о поставках оружия Польше. Данный договор стал историческим для южнокорейских оборонных концернов.

28 июля газета "Мэиль Кенчже" сообщила, что Южная Корея заключила самый большой оборонный контракт в своей истории, обязавшись поставить Польше вооружения на сумма в 14,5 миллиардов долларов.

По данным журналистов "Мэиль Кенчже", в рамках заключённого контракта Южная Корея поставит Польше тысячу собственных танков класса К2, свыше 600 гаубиц К9 и три эскадрильи самолётов-истребителей FA-50.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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