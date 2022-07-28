Южная Корея заключила рекордный контракт на поставку оружия в Польшу
Правительство Южной Кореи подписало договор о поставках оружия Польше. Данный договор стал историческим для южнокорейских оборонных концернов.
28 июля газета "Мэиль Кенчже" сообщила, что Южная Корея заключила самый большой оборонный контракт в своей истории, обязавшись поставить Польше вооружения на сумма в 14,5 миллиардов долларов.
По данным журналистов "Мэиль Кенчже", в рамках заключённого контракта Южная Корея поставит Польше тысячу собственных танков класса К2, свыше 600 гаубиц К9 и три эскадрильи самолётов-истребителей FA-50.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Южная Корея заключила рекордный контракт на поставку оружия в Польшу
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