ВСУ предприняли неудачную попытку отступления от Северска к Соледару

Украинские военные попытались отступить от Северска к Соледару, но потерпели неудачу.

Командир огневого взвода Луганской Народной республики, имеющий позывной Тимоха, дал интервью российским журналистам, сообщив, что солдаты армии Украины пытаются отступать от Северска по направлению к Соледару, но терпят неудачу, поскольку артиллерия союзных сил России и войск Донбасса не даёт представителем ВСУ спокойно перемещаться.

По словам Тимохи, российские и луганские войска фактически застопорили отступление ВСУ, удерживая украинских солдат на Северском направлении, поступательно уничтожая представителей ВСУ, неспособных дойти до Соледара.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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