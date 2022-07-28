Украинские военные попытались отступить от Северска к Соледару, но потерпели неудачу.

Командир огневого взвода Луганской Народной республики, имеющий позывной Тимоха, дал интервью российским журналистам, сообщив, что солдаты армии Украины пытаются отступать от Северска по направлению к Соледару, но терпят неудачу, поскольку артиллерия союзных сил России и войск Донбасса не даёт представителем ВСУ спокойно перемещаться.

По словам Тимохи, российские и луганские войска фактически застопорили отступление ВСУ, удерживая украинских солдат на Северском направлении, поступательно уничтожая представителей ВСУ, неспособных дойти до Соледара.