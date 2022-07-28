СЦКК: ВСУ используют запрещённые мины «Лепесток» при ударах по Донецку
Пресс-служба СЦКК сообщает, что украинские войска используют запрещённое оружие для обстрела Донецка.
Совестный центр по контролю и координации режима прекращения огня со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что украинские войска применяют запрещённые противопехотные мины "Лепесток" в ходе регулярных обстрелов Донецка.
Примечательно, что в 2005 году Украина подписала Оттавскую конвенцию, запрещающую не только использование, но также создание и хранение противопехотных мин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава ВС США Ричард высоко оценил российскую ракету «Сармат»
DPA: семь городов Германии требуют запустить «Северный поток-2»
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Welt: снежный ком навис над экономикой Германии из-за санкций против России
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров