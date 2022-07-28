СЦКК: ВСУ используют запрещённые мины «Лепесток» при ударах по Донецку

Пресс-служба СЦКК сообщает, что украинские войска используют запрещённое оружие для обстрела Донецка.

Совестный центр по контролю и координации режима прекращения огня со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что украинские войска применяют запрещённые противопехотные мины "Лепесток" в ходе регулярных обстрелов Донецка.

Примечательно, что в 2005 году Украина подписала Оттавскую конвенцию, запрещающую не только использование, но также создание и хранение противопехотных мин.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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