Пленный командир ВСУ Савчук признал потерю гаубиц М777 при отступлении
Командир бригады ВСУ Андрей Савчук утверждает, что украинские войска часто бросают гаубицы M777 во время отступления с поля боя.
Сдавшийся в плен российским войскам командир 10-ой горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук утверждает, что украинские солдаты часто бросают неисправные гаубицы M777, переданные Киеву Пентагоном. По словам Савчука, американцы действительно обучали солдат ВСУ пользоваться гаубицами M777 и чинить их, однако украинские войска проходили быстрые курсы и почти не усвоили информацию.
Также Андрей Савчук заявил, что чинить американские гаубицы под регулярными российскими обстрелами фактически нереально, из-за чего их приходится бросать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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