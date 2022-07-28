Пленный командир ВСУ Савчук признал потерю гаубиц М777 при отступлении

Командир бригады ВСУ Андрей Савчук утверждает, что украинские войска часто бросают гаубицы M777 во время отступления с поля боя.

Сдавшийся в плен российским войскам командир 10-ой горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук утверждает, что украинские солдаты часто бросают неисправные гаубицы M777, переданные Киеву Пентагоном. По словам Савчука, американцы действительно обучали солдат ВСУ пользоваться гаубицами M777 и чинить их, однако украинские войска проходили быстрые курсы и почти не усвоили информацию.

Также Андрей Савчук заявил, что чинить американские гаубицы под регулярными российскими обстрелами фактически нереально, из-за чего их приходится бросать.