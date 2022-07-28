DPA: семь городов Германии требуют запустить «Северный поток-2»
Издание DPA утверждает, что семь немецких городов на острове Рюген просят Берлин поспособствовать запуску "Северного потока-2".
В четверг немецкая газета DPA сообщила, что главы семи городов острова Рюген в Германии настаивают, чтобы Берлин вернулся к идее сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2", что позволит запустить данный маршрут экспорта газа из России в Европу и Германию в частности.
Примечательно, что лидеры семи немецких городов адресовали соответствующее письмо вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку, который накануне публично заявил, что запуск "Северного потока-2" станет капитуляцией Европы перед Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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