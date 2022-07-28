Politico: Украина лишилась лучшего друга в виде Бориса Джонсона

Газета Politico пишет, что правительство Украины потеряло своего лучшего друга после ухода Бориса Джонсона в отставку.

Зарубежное издание Politico утверждает, что после ухода Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании в Киеве боятся, что Украина утратит дружбу с Лондоном, поскольку Джонсон был идеологом поддержки украинского государства и армии на всём Западе.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признаёт, что между Борисом Джонсоном и Владимиром Зеленским были особые взаимоотношения, которых Киеву вряд ли удастся добиться с новым британским премьером.