Politico: Украина лишилась лучшего друга в виде Бориса Джонсона
Газета Politico пишет, что правительство Украины потеряло своего лучшего друга после ухода Бориса Джонсона в отставку.
Зарубежное издание Politico утверждает, что после ухода Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании в Киеве боятся, что Украина утратит дружбу с Лондоном, поскольку Джонсон был идеологом поддержки украинского государства и армии на всём Западе.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признаёт, что между Борисом Джонсоном и Владимиром Зеленским были особые взаимоотношения, которых Киеву вряд ли удастся добиться с новым британским премьером.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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