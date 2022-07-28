Tagesspiegel: кризис в Украине расколола Западную и Восточную Германию

Издание Tagesspiegel уведомляет, что украинский конфликт привёл к расколу между Западом и Востоком Германии.

В четверг немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что аналитический центр Forsa выявил крупный раскол в настроениях относительно украинского кризиса между жителями Восточной и Западной Германии. По данным Forsa, значительное количество немцев на востоке страны хотят, чтобы Берлин сократил помощь Украине, в то время как немецкие западные земли считают свою помощь Киеву недостаточной.

Более пятидесяти процентов немцев, живущих на Западе страны, выступают за немедленную отправку из Германии в Украину тяжелого оружия, в то время как чуть более тридцати процентов восточных немцев согласны на аналогичные меры.