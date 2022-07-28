Спецслужбы РФ вскрыли группу агентов СБУ, наводивших удары по Херсону

Российские спецслужбы выявили группу украинских агентов, которые наводили удары ВСУ по Херсону.

28 июля российские военные в Херсонской области задержали группу завербованных Службой безопасности Украины граждан, которые наводили ракетные удары ВСУ по скоплению военной техники РФ в Херсоне. Российские журналисты опубликовали видео, на котором один из задержанных признался, что навёл украинскую артиллерию на группу военных РФ, раздававших гуманитарную помощь в Херсоне.

Также украинский агент сообщил, что его деятельностью управляла женщина, предположительно также являющаяся агентом СБУ. В частном разговоре женщина просила жителей Херсона присылать видео и фото с месторасположением российских военных и их техники в городе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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