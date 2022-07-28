Трасс намерена создать военно-экономический блок против Китая из бывших колоний Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс решила отреставрировать соединить Британскую империю и направить ее против Китая.

По случаю открытия Игр Содружества в Бирмингеме министр иностранных дел заявила о намерении содействовать двусторонним торговым соглашениям в рамках этого союза 54 государств, наследников Британской империи.

«Я позабочусь о том, чтобы Содружество было в центре моих планов относительно «Глобальной Британии» — термин, обозначающий амбиции Соединенного Королевства после Brexit существовать на международной арене», — заявила Лиз Трасс в пресс-релизе.

«Мы должны обеспечить очевидные преимущества пребывания в Содружестве и предложить странам четкую альтернативу растущему пагубному влиянию Пекина», — добавила она.

«Приоритет торговли со странами Содружества укрепит экономические связи и связи в сфере безопасности, а также расширит возможности для британского бизнеса получить доступ к одному из крупнейших экономических блоков в мире», — сказал она.

Это заявление кандидата Лиз Трасс прозвучало через несколько дней после того, как ее оппонент выступил с едва завуалированной критикой своего бывшего коллеги по правительству Джонсона, заявив, что Лондон «слишком долго игнорировал действия Китая», которые он называет «величайшей долгосрочной угрозой Великобритании».