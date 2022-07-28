Из-за санкций Британии против российской рыбы в стране закрываются 5 тысяч заведений

В Великобритании тысячи заведений могут закрыться из-за повышения цен на российскую рыбу.

Великобритания все еще идет впереди планеты всей по введений санкций в отношении Российской Федерации.

Однако, как не сложно догадаться, антироссийские ограничения сильно бьют и по экономике самого Соединенного Королевства.

Так, на ввоз российской рыбы были введены огромные пошлины, из-за чего цены на рыбу в заведениях поднялись практически на 50 процентов.

Из-за этого цена на треску, из которой готовят знаменитое блюдо fish&chips, возросла с 18 до 14 фунтов за килограмм.

Теперь более пяти тысяч заведений будут вынуждены либо убрать свое самое ходовое блюдо, либо закрыться.