Орбакайте высказалась по поводу своей эмиграции

Известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте ясно дала понять, что уезжать из страны не собирается.

Популярная исполнительница и актриса РФ Кристина Орбакайте решила поставить точку в вопросе о своей эмиграции.

Заслуженная артистка России недвусмысленно дала понять, что не намерена покидать родину, следуя примеру своей знаменитой матери Аллы Борисовны Пугачевой.

Орбакайте решила поделиться собственными планами на Новый год.

Знаменитость собирается отметить праздник в родном государстве. Более того, певица готовится выступить с 2-мя концертами, которые запланированы на 31 декабря текущего года.

Стоимость билетов на выступления известной артистки варьируются в диапазоне от 2 000 до 20 000 российских рублей. Все эти сведения изложены в афише, опубликованной звездой отечественной сцены в своих социальных сетях.

Тем временем сеть заполонила информация о том, что Алла Пугачёва со своим законным супругом Максимом Галкиным и детьми в Россию возвращаться не намерены.

После объявления о спецоперации РФ в Украине звёздное семейство на протяжении нескольких месяцев пребывало в Израиле. После знаменитости отправились в Латвию.

В настоящий момент ходят слухи о том, что звёзды отечественной сцены эмигрируют в США, распродавая и переписывая своё имущество на других лиц, хозяевами которого являются в России.