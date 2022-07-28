Брат Хворостовского отреагировал на роман вдовы исполнителя с ведущим из Британии

Экс-супруга покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского строит отношения с известным британским ведущим Джорджем Кларком. Как относятся к роману близкие женщины?

Бывшая жена покойного исполнителя Дмитрия Хворостовского Флоранс встречается с ведущим британского телевидения Джорджем Кларком.

Влюблённых могли наблюдать вместе на Ибице. Родственники вдовы российского артиста в курсе новых отношениях женщины и одобряют ее выбор.

Своим мнением по поводу решил поделиться и брат покойного Александр Зархин.

Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не была бы интересна - ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности - нужна яркая, живая, красивая Флоранс.

Джордж Кларк оформил развод со своей женой. А отношения с Флоранс Илли-Хворостовской начались через 5 месяцев после официального расставания с супругой.

У ведущего британского экрана имеется трое наследников, а у экс-супруги оперного певца двое детей.

Напомним, что у Дмитрия Хворостовского в 2015 году был обнаружен рак головного мозга. Тяжело больной артист продолжал до последнего упорно трудится.

К сожалению, лечение результатов не дало. В 2017 году Дмитрий Александрович скончался.