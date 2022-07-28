Командование Черноморского флота РФ объявило о завоевании господства в Азовском море

Черноморский флот Российской Федерации захватил господства в акватории Азовского моря.

Командующий Черноморским флотом Российской Федерации сообщил о том, что российские моряки захватили господство в Азовском Море.

Также , заявил командующий Игорь Осипов, российских флот теперь господствует в северо-западной части Черного моря.

Такое заявление сделано было в день праздника Военно-морского флота Российской Федерации.

"Черноморский флот в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря", - заявил Осипов.