Командование Черноморского флота РФ объявило о завоевании господства в Азовском море
Черноморский флот Российской Федерации захватил господства в акватории Азовского моря.
Командующий Черноморским флотом Российской Федерации сообщил о том, что российские моряки захватили господство в Азовском Море.
Также , заявил командующий Игорь Осипов, российских флот теперь господствует в северо-западной части Черного моря.
Такое заявление сделано было в день праздника Военно-морского флота Российской Федерации.
"Черноморский флот в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря", - заявил Осипов.
Опубликовано: Николай Скира
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