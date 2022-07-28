ФРГ задолжала по внутренним платежам более 2,3 триллионов евро или 28 тысяч на душу населения

В конце прошлого года задолженность государственного сектора перед банками и частными компаниями превысила 2,3 триллиона евро.

По данным Федерального статистического управления в Висбадене, на конец 2021 года долги федерального, земельного, местного и социального страхования в так называемом негосударственном секторе составили 2 321,1 млрд евро. Причина, в частности, на федеральном уровне, но также и в некоторых странах, для борьбы с пандемией короны.

Это самый высокий уровень долга, когда-либо измеряемый статистикой долга. Окончательные цифры все еще выше, чем предварительные цифры, объявленные в марте. В настоящее время эта сумма соответствует долгу на душу населения в размере 27 922 евро, говорится в сообщении Федерального ведомства. В марте было рассчитано 27 906 евро.

За год государственный долг вырос на 6,8% или 148,3 млрд евро. К негосударственному сектору относятся банки и другие отечественные и зарубежные секторы, такие как частные компании в Германии и за границей.

По состоянию на конец 2021 года долг федерального правительства составлял 1 548,5 млрд евро, что на 10,3% больше, чем годом ранее, как объявило Федеральное ведомство. Долги стран выросли на 0,4 процента до 638,5 миллиарда евро. У Саара был самый высокий долг на душу населения среди негородских земель (14 811 евро).

Муниципалитеты и ассоциации муниципалитетов задолжали 134,2 миллиарда евро, по данным Федерального ведомства, это увеличение на 0,6 процента. На конец 2021 года задолженность социального обеспечения составила 45 миллионов евро, что на миллион больше, чем годом ранее.