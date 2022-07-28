Захарова назвала Зеленского «князем Владимиром» и поблагодарила за признание Украины Русью
Мария Захарова оперативно отреагировала на заявление президента Зеленского о том, что Украина единственный наследник Киевской Руси.
«Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», - пишет Захарова в Телеграм.
Напомним, что в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин определил границы Киевской Руси.
По словам президента в историческом ракурсе Киев может претендовать территориально на Киевскую, Черниговскую и Житормирскую области. Об этом в среду напомнил и экс-президент Дмитрий Медведев представив футуристическую карту Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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