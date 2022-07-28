Захарова: Зеленский уже надоел, поэтому Запад начал пиарить его жену Елену

Член МИД РФ Мария Захарова прокомментировала частое появление Елены Зеленской в Западных СМИ: Владимир уже просто всем надоел, Западу нужно новое лицо войны, поэтому в этой роли выбрали его жену Елену.

Все чаще Елена Зеленская стала мелькать в Западной прессе. И если раньше никто особо на это не обращал внимания, то после взятия интервью и снятия фотосессии для VOGUE это стало мозолить глаза многим. Эту ситуацию не могла не прокомментировать представитель МИД России Мария Захарова.

Конгресс США, фотосессии для глянцевых журналов Запада, а куда дальше? Для этого ли они затеяли конфликт? Для славы? Сейчас действующий президент Украины Владимир Зеленский тоже дает интервью вместе со своей женой.

Захарова заявила, что актуальность и интерес к Зеленскому стремительно начинает падать и мировая аудитория больше не воспринимает его также серьезно как раньше. Представитель МИД заявила в своем Telegram, что его имидж уже предопределен и образ его "великого победителя" уже не поменять.

Президент Украины полностью исчерпал все свои ресурсы и безвозвратно потух, но если западным СМИ все еще хочется его приправить, пусть это будет даже его жена, то на здоровье. Теперь политическое меню имеет совершенно другое название “Зеленский под Еленой”.

Жаль, что история становится уже менее интересной, - заключила Захарова.