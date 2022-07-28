Блинкен намерен поговорить с Лавровым об обмене заключенными

Впервые с начала войны на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен планирует контакты со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Речь идет об освобождении американской баскетболистки Бриттни Гринер и ее соотечественника Пола Уилана, заявил Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне в среду. Госсекретарь США также хотел бы рассмотреть вопрос о соблюдении нового соглашения об экспорте зерна из Украины.

Блинкен заявил, что правительство США «предложило Москве существенное предложение» несколько недель назад, чтобы добиться освобождения Гринера и Уилана. Подробностей предложения он не сообщил.

Директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в среду, что Россия надеется на ответ. Правительство США обнародовало это предложение, «чтобы мир знал, насколько серьезно Соединенные Штаты относятся к возвращению своих граждан домой», отметил Кирби.

Вечером в МИД России заявили, что официального запроса на встречу Блинкен/Лавров не поступало. Москва заявила, что вместо того, чтобы использовать рупор для дипломатии, Вашингтону следует придерживаться дипломатической практики.

Блинкен сообщил, что в ходе переговоров с Лавровым также хотел бы обсудить соблюдение нового соглашения о безопасном экспорте зерна из Украины.

«Я также коснусь предварительного соглашения об экспорте зерна, достигнутого между Украиной, Россией, Турцией и ООН на прошлой неделе», - сказал он: «Соглашение является позитивным шагом вперед, но есть разница между соглашением на бумаге и соглашением на практике».