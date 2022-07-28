Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только Украина может претендовать на преемственность Киевской Руси.

Украинский лидер Владимир Зеленский 28 июля заявил, что Украина является независимой страной, которая берет свое начало полторы тысячи лет назад, когда Кий, Хорив, Щек и Лебедь основали Киев.

Зеленский добавил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси.

Владимир Зеленский часто обращается к теме Киевской Руси. Ранее он заявлял, что ее дальним родственникам не стоит претендовать на ее наследство.

Это заявление было ответом на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где российский президент называет бедой стену между российским и украинским народом в последние годы.

Министр иностранных дел РФ Лавров высмеивал Зеленского, говоря, что он может присвоит себе право на Новый год.