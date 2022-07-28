The Guardian: США обвиняют Китай в агрессии из-за перехвата австралийских самолетов

Авторитетное издание The Guardian сообщает, что американская сторона обвинила КНР в агрессии и безответственности из-за перехвата австралийских самолетов.

Ранее сообщалось, что китайская сторона перехватило военные самолеты из Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе. На это отреагировал представитель Министерства обороны США Эли Ратнер, который обвинил КНР в агрессии и безответственности.

Ратнер подчеркнул, что последние пять лет наблюдаются «небезопасные» перехваты самолетов ВВС Австралии со стороны китайской Народно-освободительной армии (НОАК). Только за 2022 год были зафиксированы десятки подобных инцидентов.

В Министерстве обороны США напомнили об инциденте, который произошел над Южно-Китайским морем в конце мая. Тогда китайская сторона перехватила морской самолет разведки ВВС Австралии P-8 с помощью истребителя J-16. При этом Австралия не ставила военных целей для полета, а выполняла наблюдательные действия в международном воздушном пространстве.

В феврале этого года военный корабль НОАК направил лазер в сторону самолета-разведчика ВВС Австралии. По мнению Ратнера, подобные действия могут привести к крупному скандалу или даже аварии. Он отметил, что такие действия со стороны Китая вызывают опасения, так как они агрессивные и безответственные.