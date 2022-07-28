МИД России заявил о росте числа боевиков ИГ* в Афганистане

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что число боевиков ИГ в Афганистане выросло в три раза.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов 28 июля заявил, что со времени прихода к власти в Афганистане талибов число боевиков запрещенной террористической организации ИГ в стране выросло до шести тысяч.

Дипломат подчеркивает, что это ориентировочная цифра.

По его словам, во время прихода талибов к власти и жестких шагов в адрес организации ИГ, игиловцев было примерно две тысячи.

Кабулов назвал это самым негативным афганским сценарием, поскольку ИГИЛ нацелен на дестабилизацию Афганистана и его соседей.