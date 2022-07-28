Reuters: Египет отказался покупать 240 тысяч тонн украинской пшеницы

Информационное агенство Reuters сообщает, что Египет расторг контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы. Уточняется, что контракт был заключен еще в декабре 2021 года.

Правительство Египта приняло решение освободить ряд компаний от их обязательств по поставкам пшеницы из Украины. При этом египетская сторона подписала контракты на поставку еще в декабре прошлого года. Как минимум, известно о двух компаниях — Nibulon и Inerco —, с которых сняли контрактные обязательства.

В Reuters отмечают, что причины расторжения контрактов пока неизвестны, так как в договорах нет пунктов о форс-мажорных обстоятельствах. Стоимость пшеницы на момент подписания договора составляла от 346 до 360 долларов за тонну, включая цену доставки.

При этом в апреле 2022 года Египет платил за тонну 494,3 доллара без учета доставки. Последний груз для египетской стороны застрял в украинском порту Черноморск, однако, ожидается, что он будет отправлен после разрешения руководства порта.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Ежегодно страна закупает за границей не менее 11 миллионов тонн, что составляет лишь половину потребностей страны. Другая половина обеспечивается за счет внутреннего производства.