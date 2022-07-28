Захарова ответила Зеленскому о наследнике Киевской Руси
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Украина несет наследие Киевской Руси.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 28 июля высказалась по поводу заявления Владимира Зеленского о том, что Украина является единственным законным наследником Киевской Руси.
Она высмеяла его, назвав «Княже Володимир» и призвала его не обижаться, когда часть его страны будут называть Русью.
Ранее 28 июля Владимир Зеленский выпустил видеообращение по поводу того, что Украина является суверенной страной, берущей свое начало полторы тысячи лет назад, когда был основан Киев.
Он сказал, что Украина является единственным наследником Киевской Руси.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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