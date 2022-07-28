Бойцы терробороны Украины расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Украинские ополченцы расстреляли отступающих бойцов 58-й мотострелковой бригады ВСУ.
Бойцы территориальной обороны Украины расстреляли отступающих бойцов Вооруженных сил Украины.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, ополченцы открыли огонь по солдатам 58-й мотопехотной бригады.
"Боевики терробороны расстреляли остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ при их отступлении в ДНР", - сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что это уже не первый случай расстрела отступающих солдат Украинской армии.
Опубликовано: Николай Скира
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