Украинские ополченцы расстреляли отступающих бойцов 58-й мотострелковой бригады ВСУ.

Бойцы территориальной обороны Украины расстреляли отступающих бойцов Вооруженных сил Украины.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, ополченцы открыли огонь по солдатам 58-й мотопехотной бригады.

"Боевики терробороны расстреляли остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ при их отступлении в ДНР", - сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что это уже не первый случай расстрела отступающих солдат Украинской армии.