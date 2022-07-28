Конгрессмен Лорен Боберт уверена, что Зеленский держит власти США за «кучку лохов»

Лохотрон по ее мнению заключается в том, как Зеленский пиарится за миллиарды долларов выделенных американскими налогоплательщиками.

Поводом для гневного спича депутат от республиканцев Лорен Баберт стала фотосессия четы Зеленских для гламурного журнала Vogue.

«Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов», - написала депутат в своем Твиттер.

Ранее сообщалось, что после фотосессии, которую назвали «гламуризацией конфликта» появилось большое количество комментариев возмущенных украинок.

Женщины пишут, что «пока наши солдаты гибнут, вы фотографируетесь» и льют другие более гневные проклятья в адрес супругов.