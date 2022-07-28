Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Россия скорее всего присоединит к себе новые территории осенью текущего года.

Сенатор считает, что в предстоящую сессию парламентарии сконцентрируются на работе по теме присоединения новых территорий к Российской Федерации. Он отметил, что это «важнейшая задача этой сессии — интеграция новых территорий в правовое пространство страны».

Андрей Клишас также предположил, что Украина вскоре лишиться статуса субъекта международного права. Он указал на то, что украинская территория является «предметом переговоров», а не бесспорной неотъемлемой частью Украины, как считает киевский режим.

При этом Киев продолжает заверять население в том, что вытеснит российские войска с контролируемых Россией территорий. В частности, речь идет о Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, некоторые громкие заявления направлены на нарушение территориальной целостности России.

Так, в ответ на высказывания ВСУ о возможной атаке на Крымский мост, Андрей Клишас заявил, что это в очередной раз показывает необходимость денацификации и демилитаризации территории Украины. Его слова поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.