Андрей Клишас: Россия присоединит новые территории осенью 2022 года
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Россия скорее всего присоединит к себе новые территории осенью текущего года.
Сенатор считает, что в предстоящую сессию парламентарии сконцентрируются на работе по теме присоединения новых территорий к Российской Федерации. Он отметил, что это «важнейшая задача этой сессии — интеграция новых территорий в правовое пространство страны».
Андрей Клишас также предположил, что Украина вскоре лишиться статуса субъекта международного права. Он указал на то, что украинская территория является «предметом переговоров», а не бесспорной неотъемлемой частью Украины, как считает киевский режим.
При этом Киев продолжает заверять население в том, что вытеснит российские войска с контролируемых Россией территорий. В частности, речь идет о Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, некоторые громкие заявления направлены на нарушение территориальной целостности России.
Так, в ответ на высказывания ВСУ о возможной атаке на Крымский мост, Андрей Клишас заявил, что это в очередной раз показывает необходимость денацификации и демилитаризации территории Украины. Его слова поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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