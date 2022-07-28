Территориальная оборона Украины расстрела отступающих солдат ВСУ

Боевики сил территориальной обороны Украины ликвидировали отступающих украинских военнослужащих из села Покровское.

Во четверг, 28 июля 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил, что боевики 118-й бригады сил территориальной обороны Украины уничтожили солдат ВСУ, которые отступали из села Покровское в ДНР.

Конашенков отметил, что националисты ТрО ВСУ под селом Бахмутское добили уцелевших в боях под населённым пунктом Покровское бойцов 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.