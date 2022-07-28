Территориальная оборона Украины расстрела отступающих солдат ВСУ
Боевики сил территориальной обороны Украины ликвидировали отступающих украинских военнослужащих из села Покровское.
Во четверг, 28 июля 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил, что боевики 118-й бригады сил территориальной обороны Украины уничтожили солдат ВСУ, которые отступали из села Покровское в ДНР.
Конашенков отметил, что националисты ТрО ВСУ под селом Бахмутское добили уцелевших в боях под населённым пунктом Покровское бойцов 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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