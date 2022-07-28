Песков прокомментировал данные США о потерях ВС РФ в Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные США о потерях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции в Украине.

Дмитрий Песков заявил, что данные опубликованные американской разведкой о потерях российской армии в Украине являются фейком. Он подчеркнул, что сегодня «даже самые солидные издание не гнушаются распространением всевозможных фейков».

По словам Пескова, распространение фейков — практика, которая встречается все чаще, поэтому к ней необходимо соответственно относиться. Представитель Кремля добавил, что не стоит верить западным провокациям, а следует опираться на официальные данные российской стороны.

Ранее авторитетное американское издание The New York Times заявило, что администрация президента США Джо Байдена оценило потери Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

По данным американской разведки российская сторона потеряла в Украине порядка 75 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Вместе с тем директор ЦРУ оценил потери России в 60 тысяч убитых и раненных российских военнослужащих.