Песков прокомментировал данные США о потерях ВС РФ в Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные США о потерях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции в Украине.
Дмитрий Песков заявил, что данные опубликованные американской разведкой о потерях российской армии в Украине являются фейком. Он подчеркнул, что сегодня «даже самые солидные издание не гнушаются распространением всевозможных фейков».
По словам Пескова, распространение фейков — практика, которая встречается все чаще, поэтому к ней необходимо соответственно относиться. Представитель Кремля добавил, что не стоит верить западным провокациям, а следует опираться на официальные данные российской стороны.
Ранее авторитетное американское издание The New York Times заявило, что администрация президента США Джо Байдена оценило потери Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
По данным американской разведки российская сторона потеряла в Украине порядка 75 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Вместе с тем директор ЦРУ оценил потери России в 60 тысяч убитых и раненных российских военнослужащих.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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