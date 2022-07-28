В Украине призвали переписать историю Второй мировой войны
Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что стране необходимо переписать историю Второй мировой войны для победы над «русским миром». По его мнению, отказ Украины от работы над новой историей — ошибка.
Вадим Денисенко отметил, что для победы над «русским миром» Украине необходимо полностью переписать историю Второй мировой войны. По его словам, Киев в свое время совершил глобальную ошибку, когда отказался работать над новой версией своей истории, получив независимость.
Денисенко подчеркнул, что Украине на может бороться с русским миром вопреки собственной победе, а для этого необходимо написать новую историю страны. При этом начать необходимо с победы во Второй мировой войне.
Советник министра внутренних дел Украины также предложил правительству начать работать над новой историей «городов и сел страны». Вадим Денисенко напомнил, что написанная во время Советского союза история «морально устарела и требует коррективы».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. Украинский лидер включил в перечень правителей государства Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, княгиню Ольгу, Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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