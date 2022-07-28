Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что стране необходимо переписать историю Второй мировой войны для победы над «русским миром». По его мнению, отказ Украины от работы над новой историей — ошибка.

Вадим Денисенко отметил, что для победы над «русским миром» Украине необходимо полностью переписать историю Второй мировой войны. По его словам, Киев в свое время совершил глобальную ошибку, когда отказался работать над новой версией своей истории, получив независимость.

Денисенко подчеркнул, что Украине на может бороться с русским миром вопреки собственной победе, а для этого необходимо написать новую историю страны. При этом начать необходимо с победы во Второй мировой войне.

Советник министра внутренних дел Украины также предложил правительству начать работать над новой историей «городов и сел страны». Вадим Денисенко напомнил, что написанная во время Советского союза история «морально устарела и требует коррективы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. Украинский лидер включил в перечень правителей государства Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, княгиню Ольгу, Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого.